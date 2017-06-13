Керр: Дюрант доминировал в финальной серии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отметил важный вклад лёгкого форварда Кевина Дюранта в победу над «Кливленд Кавальерс» в финальной серии плей-офф НБА.



«Я так счастлив за Дюранта. Конечно, я рад за всех наших баскетболистов. Но история Кевина уникальна. Он и ранее проводил отличную карьеру, но теперь вышел на новый уровень. Дюрант играл великолепно на протяжении всего сезона. А в финале он просто доминировал», – цитирует Керра ASAP Sports.



Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком финала.