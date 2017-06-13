«Жальгирис» объявил о переходе Аарона Уайта

Баскетбольный клуб «Жальгирис» на своём официальном сайте объявил о переходе форварда Аарона Уайта.



Сезон-2016/17 24-летний американец провёл в составе санкт-петербургского «Зенита».



В минувшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Уайт принял участие в 30 матчах. Форвард проводил на паркете по 24,1 минуты, набирал по 9,3 очка, собирал по 6,6 подбора, отдавал по 1,3 передачи, а также совершал по 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.



В 16 поединках Еврокубка Аарон набирал в среднем по 8,7 очка и собирал по 5,2 подбора.