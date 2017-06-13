Керр – четвёртый, становившийся чемпионом более раза и как игрок, и как тренер

Для главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра чемпионский титул НБА нынешнего сезона стал вторым в карьере в роли наставника. А в качестве игрока он становился чемпионом пять раз. Таким образом, Керр стал лишь четвёртым в истории лиги, кто по нескольку раз становился чемпионом и как игрок, и как тренер.

Ранее это удавалось только представителям золотого поколения «Бостон Селтикс» 60-х годов прошлого века: Тому Хейнсону (8 титулов в роли игрока и 2 в роли тренера), Кей Си Джонсу (8 и 2) и Биллу Расселлу (9 в роли игрока и 2 в роли играющего тренера).