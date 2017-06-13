Леброн Джеймс обошёл Шакила О'Нила по количеству игр в плей-офф

Для форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса пятый матч финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (120:129) стал 217-м в карьере в рамках плей-офф.



Таким образом, Джеймс обошёл экс-игрока НБА Шакила О'Нила (216) по количеству игр, проведённых в постсезоне, и занял 7-е место по этому показателю в истории НБА.



На 6-й позиции располагается Коби Брайант, на счету которого 220 матчей. Первую строчку занимает Дерек Фишер (259). Стоит отметить, что среди действующих игроков Джеймса опережает только разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер (221).

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