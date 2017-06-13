Татьяна Видмер не сыграет на Евробаскете-2017

Форвард женской сборной России по баскетболу Татьяна Видмер не сможет помочь своей команде на предстоящем чемпионате Европы.

Один из лидеров курского «Динамо» получила травму голеностопа в процессе подготовки к турниру, из-за чего будет вынуждена пропустить три недели. Об этом рассказал наставник российской сборной Александр Васин.

«Татьяна пропустит Евробаскет-2017 из-за травмы, для нашей команды это большая потеря. Она очень хотела поехать в Чехию, но, по прогнозам врачей, восстановление Видмер займёт около трёх недель», — приводят слова Васина «Известия».

Женский чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в Чехии с 16 по 27 июня. На первой стадии турнира команда России поборется со сборными Латвии, Бельгии и Черногории.