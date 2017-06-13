Хайнс: я бы не назвал серию с «Химками» лёгкой

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс назвал серию финала Единой лиги ВТБ с «Химками» непростой, несмотря на победу 3-0.

«Я бы не назвал эту серию лёгкой. «Химки» — очень талантливая команда, особенно это касается атаки. Сегодня мы вышли с должным настроем и посеяли в них сомнение с первых минут. Считаю, что 9-0 в плей-офф – невероятное достижение для нашей команды. Мы показали должный уровень мотивации, что было особенно важно после неудачи в Стамбуле. Завершили сложную серию с «Локомотивом» и довели дело до победы в финале с «Химками». Ты всегда хочешь закончить сезон на положительной ноте, лично для меня этот титул вообще четвёртый, и всё это говорит само за себя», — передаёт слова Хайнса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.