В «Голден Стэйт» опровергли информацию об отказе игроков встречаться с Трампом

Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» не отказывались от встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку не получали соответствующего приглашения. Об этом сообщает на своей странице в «Твиттере» корреспондент ESPN Марк Спирс со ссылкой на заявление клуба.

«Мы не получали приглашения из Белого Дома, но примем соответствующее решение, когда и если это будет необходимо», — сказано в заявлении.

Игроки «Голден Стэйт» отказались от встречи с Трампом

Традиционно победители ведущих спортивных лиг США встречаются с главой страны в Белом Доме. Во время предвыборной кампании в США, а также уже после победы Дональда Трампа игроки и главный тренер «Голден Стэйт» не раз подвергали критике действующего президента США.

«Голден Стэйт» завоевал титул чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-1.