Итудис одержал 100-ю победу в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис одержал 100-ю победу в рамках Единой лиги ВТБ. Произошло это в третьем матче финальной серии турнира с «Химками» (95:72), сообщает пресс-служба лиги.

Стоит отметить, что у греческого специалиста лучший процент побед в истории турнира — 91,7% (100 побед при всего 9 поражениях).

ЦСКА выиграл серию у «Химок» со счётом 3-0 и стал чемпионом Лиги ВТБ. Для армейцев это седьмой кряду титул чемпионов лиги ВТБ.

Добавим, что Итудис возглавляет ЦСКА с лета 2014 года.