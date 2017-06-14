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Калатес: на данный момент приоритетом для меня остаётся «Панатинаикос»

14 июня 2017, среда. 16:05. Баскетбол

Греческий защитник Ник Калатес признался, что хотя и хотел бы поиграть в НБА, но на данный момент для него приоритетом остаются выступления за «Панатинаикос». Действующий контракт Калатеса с клубом из Афин рассчитан до конца следующего сезона.

«Я всё ещё думаю о НБА. Очевидно, что я хочу играть на самом высоком уровне. Но на данный момент моим приоритетом остаётся «Панатинаикос». Я не спешу в НБА. Я люблю «Панатинаикос», у меня здесь всё хорошо. Так что я не гонюсь за чем-то другим», — цитирует Калатеса Ebasket.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
БК Панатинаикос Ник Калатес
Новости. Баскетбол
14 июня 2017, среда
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