Калатес: на данный момент приоритетом для меня остаётся «Панатинаикос»

Греческий защитник Ник Калатес признался, что хотя и хотел бы поиграть в НБА, но на данный момент для него приоритетом остаются выступления за «Панатинаикос». Действующий контракт Калатеса с клубом из Афин рассчитан до конца следующего сезона.



«Я всё ещё думаю о НБА. Очевидно, что я хочу играть на самом высоком уровне. Но на данный момент моим приоритетом остаётся «Панатинаикос». Я не спешу в НБА. Я люблю «Панатинаикос», у меня здесь всё хорошо. Так что я не гонюсь за чем-то другим», — цитирует Калатеса Ebasket.