Владелец «Голден Стэйт»: сделаем, что потребуется, чтобы сохранить Карри

Совладелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что команда предложит разыгрывающему Стивену Карри такой контракт, который его устроит. Нынешним летом Карри станет свободным агентом. Сам он ранее говорил, что не видит причин покидать «Голден Стэйт», с которым выиграл два чемпионских титула.

«Мы сделаем, что потребуется, чтобы сохранить Стэфа в команде и чтобы он был доволен. Я знаю, что он хочет остаться. Так что не ожидаю никаких проблем с этим», — приводит слова Лэйкоба San Jose Mercury News.