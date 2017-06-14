Уэстбрук стал MVP сезона по версии Shaqtin’ a Fool

Юмористическая передача Shaqtin’ a Fool, которую ведёт бывшая звезда НБА Шакил О'Нил, признала разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Рассела Уэстбрука MVP прошедшего сезона.

Сам Уэстбрук отреагировал на признание с юмором. «Должен же я в чём-то быть хорош», — написал защитник под записью о своём награждении, а также поставил «лайк».

Уэстбрук является одним из трёх претендентов на официальный приз MVP сезона. Церемония вручения наград НБА пройдёт 26 июня.

Видеозапись передачи доступна в "Инстаграме".