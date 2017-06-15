Мессина покинет пост главного тренера сборной Италии после Евробаскета – 2017

Итальянская федерация баскетбола на официальном сайте объявила, что главный тренер сборной Этторе Мессина покинет свой пост после завершения Евробаскета – 2017.



Сообщается, что уход Мессины связан с работой ассистентом в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс». Клуб из Техаса больше не позволит Мессине пропускать целое лето из-за работы в национальной команде.



В ближайшие недели будет объявлено имя нового главного тренера национальной команды Италии.



Мессина возглавляет итальянскую сборную с 2015 года.