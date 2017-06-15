УНИКС начал вести переговоры с экс-наставником «Барселоны» Барцокасом

По информации Eurohoops, УНИКС ведёт переговоры с греческим тренером Гиоргиосом Барцокасом. На данный момент казанский клуб ищет замену Евгению Пашутину, покинувшему команду по итогам сезона-2016/17, а Барцокас на прошлой неделе покинул пост главного тренера «Барселоны».



УНИКС обещает греческому специалисту не только хороший контракт, но и состав команды, позволяющий побороться за место в Евролиге в сезоне-2018/19 либо через победу в Еврокубке, либо через Единую лигу ВТБ.



Отметим, что перед работой с «Барселоной» Барцокас возглавлял «Локомотив-Кубань».