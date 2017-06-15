Карри: не хочу идти к Трампу, но должен обсудить это с командой

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что не хочет идти в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом после завоевания титула чемпиона НБА.

«Кто-то спросил меня пару месяцев назад, гипотетически, если мы выиграем чемпионат, пойду ли я. Я сказал, что не пойду. И до сих пор думаю так же.

Мы должны обсудить это всей командой. Нам положено наслаждаться своим достижением, и ничто не должно нас отвлекать. Мы разберёмся со всем с должной ответственностью и сделаем верный выбор для всех вместе и каждого по отдельности", — приводит слова Карри Charlotte Observer.