УНИКС подписал новый контракт с Понкрашовым

УНИКС официально объявил, что защитник Антон Понкрашов продолжит карьеру в клубе. Стороны заключили новое соглашение по системе «2+1».



В прошедшем сезоне баскетболист перенёс тяжёлую травму, однако сумел восстановиться и помочь команде. Так, в Единой лиге ВТБ Понкрашов набирал в среднем 8,3 очка в 15 матчах, в 10 играх Евролиги — 6,4 очка.

В минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ казанцы проиграли «Локомотиву-Кубань» на стадии 1/4 финала. Счёт серии — 3-1 в пользу краснодарской команды, которая затем уступила ЦСКА.