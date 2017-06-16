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Дрэймонд Грин потроллил «Кливленд» рисунком на футболке

16 июня 2017, пятница. 09:56. Баскетбол

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время чемпионского парада команды потроллил побеждённый в финале «Кливленд Кавальерс» рисунком на своей футболке. На ней был изображён стилизованный логотип компании владельца «Кливленда» Дэна Гилберта, чьё имя носит арена организации, а переводится оно как «Быстрые ссуды». Но вместо оригинального названия было написано «По-быстрому» и нарисован кубок Ларри О'Брайена.

«Вы так называете свою арену. А мы так победили вас в финале. По-быстрому.
Кстати, эту футболку сделали мне в Кливленде», – цитирует Грина NBC Sports.

«Голден Стэйт» выиграл финальную серию со счётом 4-1.

Изображение футболки Грина доступно в микроблоге Леброна Джеймса в социальной сети «Инстаграм»

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс Фото
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