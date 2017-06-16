Архипова фон Калманович: у России хороший шанс выиграть женский Евробаскет

Экс-игрок Анна Архипова фон Калманович считает, что женская сборная России под руководством главного тренера Александра Васина способна добиться высшего результата на предстоящем Евробаскете.



«Александр Александрович – очень сильный тренер, способный раскрывать самые лучшие качества своих игроков. Нам повезло, что он принял решение сосредоточиться на женском баскетболе, хотя имел множество предложений от мужских команд. Считаю, что у Васина есть хороший шанс выиграть не только Евробаскет-2017, но и удачно выступить на чемпионате мира и Олимпийских играх. Для этого у него есть всё – сильный состав и поддержка РФБ», – цитируют Архипову фон Калманович «Известия».