Майерс: Браун не проиграл ни разу, а Керр – один матч. Стоит подумать над этим

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс пошутил над главным тренером команды Стивом Керром, сравнив его показатели в плей-офф с результатами ассистента Майка Брауна, который выполнял функции наставника в его отсутствие.



«Браун ведь не проиграл ни одного матча. А Керр однажды уступил, верно? Возможно, стоит подумать и сделать из этого выводы», – цитирует Майерса Sports Illustrated.



Под руководством Керра «Голден Стэйт» в плей-офф выиграл пять поединков при одном поражении, а в активе Брауна серия из 11 побед подряд.