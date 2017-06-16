Хайнс: рассчитываю помочь ЦСКА завоевать больше титулов

Американский центровой Кайл Хайнс прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с ЦСКА.



«По-настоящему счастлив остаться в клубе ещё на два сезона. В последние четыре года Москва стала вторым домом для меня и моей семьи. Рассчитываю на продолжение исторических успехов клуба, работать вместе с партнёрами, тренерами и менеджментом, чтобы принести болельщикам ЦСКА больше чемпионских титулов», — цитирует Хайнса официальный сайт ЦСКА.

В минувшем сезоне Хайнс выступал со средними показателями в 7,7 очка, 4,1 подбора, 0,7 перехвата и 0,7 блок-шота.