Женская сборная России стартовала на Евробаскете с победы над Латвией

Сегодня в Чехии стартовал женский чемпионат Европы по баскетболу. Сборная России открывала турнир поединком с Латвией и добыла уверенную победу.

Проблемы у российской сборной возникли лишь в первой четверти, в которой команда уступила 12:17. Во второй десятиминутке подопечные Александра Васина не только отыгрались, но и оформили отрыв в 10 очков, на большой перерыв команды ушли при счёте 34:24.

Во второй половине россиянки контролировали ход матча, оформив в итоге победу со счётом 71:59.

Самым результативным игроком в составе победителей стала Эпифанни Принс, набравшая 19 очков, дабл-даблом из 15 очков и 12 подборов отметилась Мария Вадеева. У Латвии 20 очков набрала Элина Бабкина.