Васин: Принс стала ключом к победе над Латвией

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин прокомментировал победу своей команды над Латвией в первом матче чемпионата Европы (71:59). По словам наставника, ключевым фактором в успехе россиянок стала игра Эпифанни Принс.

«Это была наша первая игра на турнире, и мы немного нервничали. Но во второй четверти нам удалось создать необходимый задел, и с того момента мы контролировали поединок. Мы проигрывали игру на подборах, но Эпифанни Принс была очень эффективна в атаке и стала сегодня ключевым фактором нашей победы», — приводит слова Васина официальный сайт ФИБА.

Эпифанни Принс в сегодняшней игре набрала 19 очков и собрала 9 подборов. Завтра команде России предстоит игра со сборной Бельгии.