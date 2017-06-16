Ясикявичус продлил соглашение с «Жальгирисом»

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичус продлил контракт с каунасским клубом. По соглашению специалист останется с командой ещё на два года, об этом сообщает Eurohoops.

Ясикявичус работает в «Жальгирисе» в качестве главного тренера с 2016 года, за это время он дважды сумел привести команду к победе в национальном первенстве Литвы. В завершившемся сезоне Евролиги каунасцы под руководством Ясикявичуса не смогли квалифицироваться в плей-офф.

До подписания нового контракта с «Жальгирисом» специалист имел предложения от руководства тель-авивского «Маккаби» и «Барселоны».