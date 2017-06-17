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«Лейкерс» может обменять второй пик и Рэндла в «Бостон»

17 июня 2017, суббота. 10:39. Баскетбол

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность обмена второго пика драфта – 2017 в «Бостон Селтикс», сообщает The Score.

Отмечается, что президент клуба Мэджик Джонсон остался доволен просмотром разыгрывающего Маркелла Фултца, который, скорее всего, будет выбран первым на предстоящем драфте. «Лейкерс» могут предложить «Бостону» за первый пик форварда Джулиуса Рэндла и право второго выбора.

В минувшем сезоне Рэндл принял участие в 74 матчах. 22-летний форвард проводил на площадке по 28,8 минуты, собирая коллекцию из 13,2 очка, 8,6 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

Фултц: хотел бы играть за «Бостон», но могу представить себя и в «Лейкерс»
Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Джулиус Рэндл Мэджик Джонсон
Новости. Баскетбол
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