Ричард Джефферсон ещё не принял решения насчёт своего будущего

Форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заявил, что пока не может с уверенностью сказать, продолжит ли он играть в следующем сезоне.



«Пока не знаю, что буду делать в следующем сезоне», – приводит слова Джефферсона NBC Sports.



Напомним, что форвард объявил о завершении карьеры после победы в финале плей-офф – 2016, но позже изменил своё решение и продлил контракт с «Кливлендом» на сезон-2016/17.



В минувшем постсезоне Джефферсон принял участие в 14 матчах. 36-летний баскетболист проводил на паркете по 12,8 минуты, набирал по 3,9 очка и собирал по 1,8 подбора в среднем за матч.