Фрилэнд: благодарю ЦСКА за возможность защищать цвета великого клуба

Центровой Джоэл Фрилэнд, который покинул ЦСКА в статусе свободного агента, поблагодарил руководство «армейцев», бывших партнёров по команде и болельщиков.



«Хочу поблагодарить ЦСКА за возможность защищать цвета великого клуба. Два года получились тяжёлыми для меня из-за травм, но вся команда и организация отнеслись с огромной поддержкой и терпением к моей ситуации. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, было большой привилегией выступать рядом с такими классными игроками. Последнее, но не менее важное, огромное спасибо болельщикам за постоянную поддержку», – приводит слова Фрилэнда официальный сайт ЦСКА.

Джоэл Фрилэнд покинул ЦСКА