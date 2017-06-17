«Анадолу Эфес» предложил двухлетний контракт Аарону Джексону

Стамбульский «Анадолу Эфес» заинтересован в услугах американского защитника Аарона Джексона, недавно покинувшего московский ЦСКА. По сообщениям Eurohoops, турецкий клуб предложил баскетболисту двухлетний контракт. Ожидается, что Джексон даст ответ по этому поводу в течение следующей недели.

В завершившемся сезоне Евролиги на счету Джексона 34 поединка, в которых он набирал в среднем по 8 очков, совершал по 3,6 передачи и собирал по 1,4 подбора. В Единой лиге ВТБ в активе американца 32 матча, в которых он собирал коллекцию из 8 очков, 4 передач и 1,8 подбора в среднем.