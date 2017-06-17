«Анадолу Эфес» заинтересован в услугах Марковича и Роуленда

Генеральный менеджер «Анадолу Эфес» Альпер Йилмаз сообщил, что в клубе намерены полностью обновить заднюю линию команды, и рассказал об интересе стамбульцев к защитнику «Химок» Эрлу Роуленду и защитнику «Зенита» Стефану Марковичу.

«Мы близки к подписанию контракта с Аароном Джексоном, также мы можем подписать Стефана Марковича. У нас длинный список, мы общались с Эрлом Роулендом, Шейном Ларкиным, Джорданом Теодором. Мы близки к тому, чтобы подписать защитника», — приводит слова Йилмаза Eurohoops.