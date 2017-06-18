Ричард Джефферсон: не знаю, продолжу ли играть в следующем сезоне

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон признался, что, как и после прошлого сезона, рассматривает возможность завершения игровой карьеры.



«Не знаю, стану ли играть в следующем сезоне. Продолжу выступать, только если будет надежда взять реванш за поражение в финале от «Голден Стэйт». Решение провести ещё один сезон в прошлом году было оправдано уже только чувствами, которые я испытывал от невероятной поддержки болельщиков», – передаёт слова Джефферсона The Score.



По действующему контракту за следующий сезон 37-летний форвард должен получить $ 2,5 млн.