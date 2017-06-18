В «Далласе» обсуждают возможность обмена Рубио и выбор на драфте Нтиликина

«Даллас Маверикс» проводит внутренние консультации по поводу целесообразности обмена с участием разыгрывающего «Миннесота Тимбервулвз» Рики Рубио, а также выбора на предстоящем драфте НБА разыгрывающего Франка Нтиликина, сообщает Dallas Basketball. В данный момент на позиции разыгрывающего в составе «Далласа» есть новичок Йоги Феррелл, а также ветераны Девин Харрис и Джей Джей Бареа.

«Миннесота» по ходу минувшего сезона неоднократно изучала возможности для обмена Рубио, но в итоге он всё же остался в команде.