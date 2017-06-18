Источник: ЦСКА увеличил предложение Теодосичу до € 30 млн

Московский ЦСКА сделал новое предложение о контракте разыгрывающему Милошу Теодосичу. Итальянский портал Pianeta Basket уверяет, что «армейцы» предложили сербу пятилетний контракт на € 30 млн. Также в предложение входит место в системе клуба по окончании контракта.

Этим летом истекает нынешнее соглашение Теодосича с ЦСКА. 30-летний защитник готов перейти в НБА, если получит оттуда предложение на три года и $ 25-30 млн. Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил своему лидеру € 12 млн за контракт на три сезона.