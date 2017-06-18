Экс-руководитель «Бруклина»: Прохоров и его люди одержимы всем самым ярким

Один из бывших руководителей «Бруклин Нетс» заявил, что сделка 2013 года, по которой его клуб отдал несколько драфт-пиков первого раунда в обмен на ветеранов Пола Пирса и Кевина Гарнетта, была осуществлена по настоянию владельца клуба Михаила Прохорова и председателя совета директоров Дмитрия Разумова.

«Дмитрий — охотник за звёздами. Прохоров и его люди были одержимы всем самым ярким — самыми большими яхтами, самым дорогим шампанским, самыми большими звёздами и „мерседесами“, — приводит слова руководителя, пожелавшего остаться анонимным, New York Daily News.