Джеймс сыграл с детьми в баскетбол на дне рождения сына

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс сыграл в баскетбол с детьми на 10-м дне рождения своего сына Брайса.

«Делать для своих детей то, чего я сам всегда хотел ребёнком, — ради этого я так много и работаю! Моё сердце радовалось, когда я видел, как мой младший сын Брайс и его друзья улыбаются у него на дне рождения. Парень, ты такой один, и я невероятно горд быть твоим отцом. Люблю тебя», — написал Джеймс в своём «инстаграме».

Видеозапись баскетбольного матча Джеймса с детьми доступна в его "инстаграме".