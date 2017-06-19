Кириленко: не готов отказаться от плей-офф ради формата «Финала четырёх»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о минусах формата «Финала четырёх» в Единой лиге ВТБ.



«Да, последние 20 лет ЦСКА практически бессменно становится чемпионом. Но давайте вспомним минусы «Финала четырёх». Команда проводит целый сезон на очень высоком уровне ради одной игры. Мы много раз проходили это в Евролиге. Мне кажется, это не совсем честно в отношении менеджеров и тренеров, которые собирают команду, она начинает хорошо играть и в полуфинале вдруг теряет концентрацию или, например, своего лидера, и про успешное завершение сезона можно забыть.



Если говорить про Лигу ВТБ, то в первую очередь это коснётся не ЦСКА, а таких клубов, как «Химки» или «Зенит». Например, накануне «Финала четырёх» Алексей Швед подворачивает ногу или получает пищевое отравление. Если в длинной серии у него есть два-три дня на восстановление, то здесь он пропускает решающую игру, команда не может восполнить потерю лучшего игрока и лишается права на попадание в Евролигу.



Не хочу сказать, что являюсь противником «Финала четырёх», но в то же время я не готов отказываться от полноценного плей-офф. В прошедшем сезоне полуфинальная серия «Химки» – «Зенит» стала украшением турнира», – цитируют Кириленко «Известия».