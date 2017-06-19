Джорджевич: с окнами для сборных ФИБА хочет изменить иерархию в баскетболе

Главный тренер сборной Сербии Александар Джорджевич недоволен намерением ФИБА проводить матчи сборных по ходу клубного сезона. Такой календарь лишит национальные команды игроков из НБА и, возможно, Евролиги.

«ФИБА искусственно пытается изменить иерархию в международном баскетболе, создавая окна для национальных сборных. Лучшие игроки не смогут выступать за сборные. Вместо самых достойных будет играть смешанный состав. Слабее станем мы, Испания, Франция. Молдова никогда не станет сильной сборной, но теперь у них будет шанс, так как их игроки не выступают в НБА и Евролиге», — цитирует Джорджевича Yugobasket.