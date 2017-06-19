«Клипперс» хотят выменять Джорджа по схеме «сайн-энд-трейд»

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» хочет заполучить форварда «Индиана Пэйсерс» Пола Джорджа. Калифорнийский клуб намерен предложить «Пэйсерс» сделку по схеме «сайн-энд-трэйд».

В июле свободными агентами станут игроки «Клипперс» Крис Пол, Джей-Джей Реддик и Блэйк Гриффин. Кто-то из них может быть использован для обмена на Джорджа, сообщает Bleacher Report.

Ранее Джордж известил клуб, что покинет его летом 2018 года по истечении контракта. После этого «Индиана» предложила другим командам выменять форварда.