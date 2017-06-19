ФИБА представила запись лучших моментов игры Россия — Черногория на женском ЧЕ

На официальном канале ФИБА в YouTube опубликован ролик с подборкой лучших моментов матча группового этапа женского Евробаскета между сборными России и Черногории.

Встреча завершилась победой российской команды со счётом 78:54, которая обеспечила россиянкам второе место в группе D и выход в плей-офф турнира. На стадии матчей на выбывание команда России начнёт выступление с 1/8 финала. Соперницами россиянок станут баскетболистки из Сербии, Словении или Греции.

Ролик доступен на канале ФИБА в YouTube