Манчини: я буду следить за Евробаскетом-2017

Главный тренер футбольного «Зенита» Роберто Манчини признался, что является поклонником баскетбола и будет следить за грядущим Евробаскетом-2017.

«Желаю всего наилучшего всем, кто следит за Евробаскетом-2017. Я большой фанат баскетбола, буду следить за турниром и, конечно, болеть за команду Италии», — приводит слова Манчини официальный «твиттер» ФИБА.

Евробаскет-2017 пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная России проведёт матчи группового этапа в Стамбуле, а итальянская команда сыграет на этой стадии в Тель-Авиве.