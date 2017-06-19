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Манчини: я буду следить за Евробаскетом-2017

19 июня 2017, понедельник. 23:12. Баскетбол

Главный тренер футбольного «Зенита» Роберто Манчини признался, что является поклонником баскетбола и будет следить за грядущим Евробаскетом-2017.

«Желаю всего наилучшего всем, кто следит за Евробаскетом-2017. Я большой фанат баскетбола, буду следить за турниром и, конечно, болеть за команду Италии», — приводит слова Манчини официальный «твиттер» ФИБА.

Евробаскет-2017 пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная России проведёт матчи группового этапа в Стамбуле, а итальянская команда сыграет на этой стадии в Тель-Авиве.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Италии — Баскетбол Роберто Манчини
Новости. Баскетбол
19 июня 2017, понедельник
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