Корстин: Россия может войти в тройку призёров на женском чемпионате Европы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин выразила мнение, что баскетболисткам сборной России по силам войти в призовую тройку на чемпионате Европы. Сегодня подопечные Александра Васина вышли в 1/8 финала турнира.



«Команда у нас новая, только ищет свою игру, ей не хватает опыта. С другой стороны, мы показываем уверенную игру, являемся в статистике первыми по очкам и подборам. Если усилить защиту, убрать ненужные потери, пойдут броски у наших снайперов, то мы можем войти в тройку», — приводит слова Корстин ТАСС.