Женская сборная России сыграет с Грецией в 1/8 финала Евробаскета

Соперниками женской сборной России по 1/8 финала Евробаскета-2017 стала команда Греции. После поражения от Франции в заключительном матче группового этапа со счётом 63:70 гречанки оказались на третьем месте в группе C.

Сборная России ранее разгромила Черногорию 78:54 и заняла вторую строчку в группе D. Матч России и Греции пройдёт 20 июня, номинальными хозяевами площадки будут россиянки. Победитель этой пары в 1/4 финала встретится со сборной Турции, которая стала первой в группе B, не потерпев ни одного поражения.