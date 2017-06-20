Виеру: у всех всё получилось, кто-то зарядился, кто-то передохнул после Бельгии

Баскетболистка сборной России Наталья Виеру прокомментировала победу команды над Черногорией (78:54) в последнем матче группового этапа Евробаскета.

«Девчонки, которые вчера не играли или провели мало времени на паркете, сегодня выходили с желанием бороться, сражаться за сборную и показывать свой максимум. Думаю, у всех всё получилось, кто-то зарядился, кто-то передохнул после Бельгии. В какой-то момент не получалось, но в целом игра была более насыщенная, интенсивная. Показали командную игру, не всё получалось в защите, но не сдавались и в итоге добились результата», — сказала Виеру в эфире передачи «Все на матч».

Россия заняла второе место в группе и в 1/8 финала сыграет с Грецией.