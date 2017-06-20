Джерри Уэст: работа в «Клипперс» – это последнее приключение в моей жизни

Легендарный экс-игрок НБА Джерри Уэст, ставший консультантом «Лос-Анджелес Клипперс», сказал, что работа в калифорнийском клубе станет для него последней в карьере.



«Работа в «Клипперс» – это последнее приключение в моей жизни. Я очень польщён тем, что руководство клуба верит, что я смогу помочь ему. Мне кажется, «Клипперс» хотят приобрести собственную индивидуальность в городе. Для меня это самое главное.



Эта команда была лучшей в Лос-Анджелесе на протяжении последних семи лет, но я не думаю, что руководству этого достаточно. Они хотят попытаться выйти на другой уровень. Я обещаю сделать всё возможное, чтобы помочь клубу», – приводит слова Уэста The Score.

Джерри Уэст: иногда нужно бросить себе вызов