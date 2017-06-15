Джерри Уэст: иногда нужно бросить себе вызов

Легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст рассказал, что заставляет его продолжать работать в НБА.



«Я не чувствую себя старым. Я всё ещё конкурентоспособен. Иногда нужно бросить себе вызов. Я делаю это на протяжении всей своей жизни», – приводит слова Уэста NBC Sports.



Напомним, ранее стало известно, что Джерри отказался от продления контракта с «Голден Стэйт Уорриорз», где он работал с 2011 года. 79-летний специалист продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс» в качестве консультанта.

Джерри Уэст станет консультантом «Клипперс»