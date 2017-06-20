Кайл Лэндри покинул «Зенит»

«Зенит» на своём официальном сайте объявил, что центровой Кайл Лэндри покинул клуб на правах свободного агента.



Канадский центровой присоединился к команде в 2014 году. В рамках сезона-2016/17 Единой лиги ВТБ Кайл провёл 30 игр, набирая в среднем по 10,9 очка, совершая по 4,7 подбора и отдавая по 1,5 передачи. В составе «Зенита» Лэндри дважды завоёвывал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.



«Баскетбольная команда «Зенит» благодарит Кайла за его игру и профессионализм, которые он демонстрировал на протяжении всех трёх сезонов в составе нашей команды, и желает ему успехов в будущем», – сообщил клуб.

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