Джеймс: Новицки – один из моих любимых игроков всех времён

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился мнением о форварде «Даллас Маверикс» Дирке Новицки.



«Дирк – один из моих любимых игроков всех времён. Как на паркете, так и вне его, он кажется чертовски крутым. У меня не было возможности играть вместе с ним, но он является одним из величайших игроков.



Против его броска с отклонением на одной ноге почти невозможно обороняться. Этот бросок – один из самых опасных в истории НБА», – цитирует Джеймса Dallas News.



Новицки выступает за «Даллас» с 1998 года.

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