Брайант не позволил журналисту взять интервью у Уорлд Писа перед финалом-2010

Экс-защитник «Лос-Анджелес» Коби Брайант перед стартом финальной серии плей-офф НБА в 2010 году не позволил журналисту Эрни Джонсону взять интервью у форварда Метты Уорлд Писа, известного тогда под именем Рон Артест, чтобы не мотивировать игроков «Бостон Селтикс».



«Я стоял вместе с игроками «Лейкерс» за пределами раздевалки и спросил Рона, не хочет ли он ответить на пару моих вопросов. Но прежде чем Рон смог ответить, Коби вмешался и сказал: «Нет, ты не будешь разговаривать с Роном Артестом». Я спросил: «Почему, Коби?» Он сказал: «Я лидер этой команды. Ты будешь говорить со мной».



Мне кажется, Брайант просто не хотел, чтобы Артест давал игрокам «Бостона» какую-либо дополнительную мотивацию», – приводит слова Джонсона Daily News.

Напомним, что «Лейкерс» победили «Бостон» в финале со счётом 4-3.