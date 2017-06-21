NCAA может лишить Университет Луисвилля титула чемпионов 2013 года

Университет Луисвилля может лишиться титула чемпионов NCAA 2013 года, сообщает ESPN.



Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) подозревает главного тренера команды Рика Питино в нарушении условий рекрутирования игроков, а также в недостаточном контроле за руководимой им программой.



Бывшая работница эскорт-агентства Катина Пауэлл сообщила, что член тренерского штаба команды Андре Макги с 2010 по 2014 год заплатил ей в общей сумме $ 10 тыс. за 22 посещения стриптизёршами общежития Луисвилля, которые развлекали действующих игроков команды и её потенциальных новичков.



Так как игроки, рекрутированные таким образом, не могут быть допущены к выступлениям, все результаты Университета Луисвилля за последние четыре года могут быть аннулированы. Университет должен будет вернуть деньги, которые получил с 2012 по 2015 год как результат распределения доходов за участие в финальных турнирах NCAA.