«Клипперс» рассматривают возможность обмена Деандре Джордана

«Лос-Анджелес Клипперс» рассматривает возможность обмена центрового Деандре Джордана, сообщает ESPN. Организация уже провела несколько предварительных бесед на эту тему. В частности, обсуждался вариант сделки с «Финикс Санз», взамен у которого просили центрового Тайсона Чендлера и четвёртый выбор драфта-2017.

Контракт 28-летнего Джордана действует ещё два года, за которые он должен получить $ 46 млн. В минувшем сезоне центровой набирал по 12,7 очка и совершал по 13,8 подбора за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15,4 очка и 14,4 подбора за 38 минут в плей-офф.