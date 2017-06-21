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«Хьюстон» ищет варианты обмена Беверли

21 июня 2017, среда. 12:50. Баскетбол

«Хьюстон Рокетс» активно ищет варианты обмена защитника Патрика Беверли, сообщает Sporting News. При этом сам игрок не возражает против смены команды и уже консультировался с руководством организации по этому вопросу.

В минувшем сезоне 28-летний Беверли, выступающий за «Рокетс» всю свою карьеру в НБА с 2012 года, набирал по 9,5 очка, совершал по 5,9 подбора и отдавал по 4,2 передачи за 31 минуту в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 11,1 очка, 5,5 подбора и 3 передачи за 30 минут в плей-офф.

Источник: Sporting News Сообщить об ошибке
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Хьюстон Рокетс Патрик Беверли
Новости. Баскетбол
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