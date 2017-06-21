Женская сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу 3х3

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3, который проходит в эти дни в Нанте (Франция).



В четвертьфинальном матче россиянки встретились со сборной Чехии, которая является действующим чемпионом мира. По итогам встречи сборная России одержала победу со счётом 22:13. В полуфинальном матче россиянкам будет противостоять победитель пары Нидерланды — Испания, который также определится 21 июня.



На чемпионате мира сборную России представляют Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.