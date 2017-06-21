Женская сборная России 3х3 обыграла Нидерланды и вышла в финал чемпионата мира

Женская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в финал чемпионата мира. На стадии полуфинала россиянки обыграли команду Нидерландов со счётом 21:9.



Соперник российской команды по финалу ещё не известен. Он определится в полуфинальном матче между сборными Венгрии и Украины, которая также состоится 21 июня.



Ранее проходящий во Франции турнир покинула мужская сборная России. В четвертьфинале российские баскетболисты уступили команды Нидерландов.



Отметим, что с 2020 года баскетбол 3х3 будет входить в программу олимпийских игр.